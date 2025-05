Nagelsmann: „Der Titel ist für uns sehr wichtig“

Das Final Four der Nations League steht an: Vor dem Halbfinale am Mittwoch gegen Portugal machte Julian Nagelsmann deutlich, dass er den Titel holen möchte. Er wäre „für uns als Gruppe“ sehr, sehr wichtig“. Außerdem will der Bundestrainer durch Siege das Selbstvertrauen und Selbstverständnis des DFB-Teams weiter steigern.