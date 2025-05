Ex-Milan-Talent geigt im Abstiegskampf groß auf

Tief im Abstiegskampf steckt Rapid Lienz in der Unterliga West! Nach der Hinrunde war man mit überhaupt nur vier Punkten Stockletzter. Ein Abstieg wäre für die Osttiroler fatal. „Rapid Lienz hat noch nie tiefer als in der Unterliga gespielt“, betont Obmann Robert Müller, dessen Klub einst auch in der Regionalliga und in der 2. Liga auflief.