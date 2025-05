Ex-ÖHB-Teamchef Pajovic gewinnt European League

In Hamburg setzte man sich im Finale des zweitgrößten europäischen Bewerbs gegen den französischen Vertreter Montpellier HB mit 32:25 durch. Rang drei war zuvor in einem rein deutschen Duell durch einen 37:31-Sieg über MT Melsungen an den THW Kiel von ÖHB-Kapitän Mykola Bilyk (2 Tore) gegangen.