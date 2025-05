„Dieser Aufstieg ist auch ein Versprechen!“

„Dieser Aufstieg ist mehr als ein sportlicher Erfolg. Er ist ein Versprechen an unsere Fans, Partner und Sponsoren – und an unsere gesamte Region und Zukunft. Ich bin unendlich stolz auf das, was wir erreicht haben. Und ich verspreche euch: Wir werden alles dafür tun, dass die Geschichte erst der Anfang war“, so Ried-Präsident Thomas Gahleitner in der dem letzten Zweitliga-Saisonspiel gewidmeten Stadion-Broschüre. Auf deren Titelseite stand: „SV Ried 1912 – MEISTER 2025!“ Eigentlich perfekt dazu passend leuchtete auf der Tribüne von einem Fan-Transparent: „Die Zeit des Leidens ist zu Ende – mit dem Aufstieg beginnt die Wende!“