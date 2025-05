Trotz Gesprächsangebot: JJ bleibt auf Tauchstation

„JJ ist ein junger Mensch, er trägt als Song-Contest-Sieger aber auch eine große Verantwortung. Ich würde ihm dringend empfehlen, Jüdinnen und Juden aufzusuchen, um zu verstehen, was an seinen Aussagen so grundlegend falsch ist“, findet Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) einmal mehr klare Worte, „vor allem ein Treffen mit Angehörigen der Opfer des Hamas-Terrors könnte ihm helfen, zu verstehen.“ Ob er der Einladung nachkommen wird, ist weiterhin unklar.