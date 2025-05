Der Abschied vom Kaffeehaus „Ingeborg Bachmann“

Von der Donau an den Wörthersee

Und in Klagenfurt werden im Juli Martina und Günter Grass einziehen. „Wir bieten in der Sterneckstraße weiterhin das beliebte Frühstück und Mittagessen an, setzen auf Qualität“, sagt Martina. „Derzeit leben wir an der Donau, künftig am Wörthersee. Die Lebensqualität in Klagenfurt ist wunderbar. Und unser Lokal wird lediglich Bachmann heißen. Das Ingeborg gehört nur Klaus.“