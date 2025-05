USA krönen sich gegen die Schweiz zum Weltmeister

Die USA sind neuer Eishockey-Weltmeister. In einem umkämpften Endspiel gegen die Schweiz traf Tage Thompson am Sonntag in Stockholm in der dritten Minute der Verlängerung zum verdienten 1:0-Finalsieg der Amerikaner. Für die USA ist es der dritte Titel bei Weltmeisterschaften, der erste seit 1960. Schweiz kassierte nach 2013, 2018 und 2024 die vierte Final-Niederlage.