Grödig machte Titel-Hit perfekt, „Patt“ im Keller

Ein spätes und überraschendes Remis

Ebenso aufgeschoben ist die Entscheidung im Abstiegskampf. Hallwang rettete dank Außenverteidiger Wörndl – er traf zweimal per Kopf – im Nachschlag ein 3:3 vor ausverkauftem Haus in Golling. „Es tut doppelt weh, wenn du so spät das Tor kassierst, aber wir haben einen Punkt geholt. Endlich gehen wir auch mal verletzungsfrei aus einer Partie“, meinte Hausherren-Interimsbetreuer Martin Baier. Der gesteht: „Wären meine Kinder älter und ich im Job nicht so eingespannt, würde ich sehr gerne weitermachen.“ So oder so will er seinem Nachfolger das Team als Salzburgligist übergeben. Gäste-Übungsleiter Damir Borozni fand: „Wieder zwei verlorene Punkte. Aber das Team haut sich rein. Wir kriegen viel Lob von außen für unsere Spielkultur.“ Dabei zieht sich der personelle Aderlass quer durch die ganze Saison. Zuletzt verabschiedeten sich Federer und Gligoric vorzeitig vom Klub.