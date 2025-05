Austria machte großen Schritt Richtung Titel

Die Austria tat sich vor den Augen von Ex-Profi Paul Scharner von Beginn weg schwer, fand keine Lösungen. Denn Röthis rührte von Anfang an hinten den Beton an. Und geriet nach 37 Minuten doch in Rückstand – Savic ließ die Hausherren jubeln. Eder sorgte kurz nach Wiederanpfiff schon für die Vorentscheidung, denn offensiv fand Röthis gar nicht statt. Savic setzte später noch einen drauf. Akpara erzielte das 4:0 und 6:0, Zottl das 5:0. Damit haben die Maxglaner eine Hand am Titel.