Meghan verzauberte Crew mit lieber Botschaft

Meghan bedankte sich für Gastfreundschaft

„Liebe AA-Mädels, vielen Dank für Eure Liebe, Eure Gastfreundschaft und die handgeschriebene Nachricht – ihr kennt mich gut“, ist auf der Serviette in Meghans unverkennbarer Handschrift zu lesen. „Alles Liebe zurück an Euch. As Ever, Meghan.“