Nervenkrimi 2025: „Sch…egal – wir sind Meister!“

Nicolas Wimmer (WAC-Verteidiger): „Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Wie wir in der Meistergruppe performt haben, wir haben nur ein Spiel verloren, großes Lob. Wir haben alles reingehauen. Bis zum Schluss war es offen, leider ist uns der Siegestreffer nicht gelungen und somit haben wir leider nicht die Meisterschaft geholt. Ich habe nur in der Halbzeit mitbekommen, dass die Austria führt, dann nichts mehr. Die Mannschaft ist so zusammengewachsen, wir haben Topspieler in unseren Reihen, die einen guten Karriereweg machen werden. Heute überwiegt trotzdem ein bissl die Enttäuschung, aber wir können stolz sein auf die Saison, was wir geleistet haben.“