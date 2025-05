„Da lief die Karriere im schnellen Zeitraffer ab“

Aufschlag in Paris. Mit Sebastian Ofner und Filip Misolic sind zwei rot-weiß-rote Tennis-Hoffnungen beim Sandplatz-Spektakel dabei, bei der heurigen Auflage werden Erinnerungen an die größte Sternstunde wach. Vor 30 Jahren triumphierte Thomas Muster als erster Österreicher bei einem Grand Slam. Zum Jubiläum besuchte die einstige Nummer eins der Welt die „Krone“ in Wien, spionierte bei der Redaktionssitzung und plauderte über seinen Meilenstein an der Seine.