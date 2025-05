Zwei Exilsoldaten zwischen Diktatur und Demokratie

Was passiert mit einer Gesellschaft nach dem Krieg? Zwischen Herbst 1944 und Frühjahr 1945 beantworteten zwei amerikanische Besatzungssoldaten diese Frage ganz unterschiedlich. Der Historiker Florian Traussnig tauchte beim Symposium „Übergänge“ am Freitag in Graz in den „Fall Aachen“ ein und schildert den spannenden Kriegseinsatz von geflohenen Österreichern in den Geheimdiensten der USA.