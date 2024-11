Erstes Raser-Auto um 2000 Euro zwangsversteigert

Öffentliche Hand bekommt Verkaufserlös

„Sobald der Käufer die Rechnung einbezahlt hat, entweder per Überweisung oder in bar, können Autoschlüssel und Fahrzeugpapiere abgeholt werden“, erklärt Armin Mujkanovic, Chef des Dorotheums in Traun, das weitere Prozedere. 70 Prozent des Verkaufspreises gehen an den Österreichischen Verkehrssicherheitsfonds, 30 Prozent bekommt das Land OÖ.