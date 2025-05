Die Jagd und der TBC-Virus

Stolze 2500 Mitglieder zählt die Vorarlberger Jägerschaft mittlerweile. Sich selbst sehen die Waidmänner und -frauen am liebsten als umsichtige und verantwortungsvolle Heger von naturnahen Lebensräumen und deren tierischen Bewohnern, also gewissermaßen als Naturschützer mit einer Flinte in der Hand. Dieses Image hat allerdings in jüngerer Vergangenheit einige Kratzer bekommen – und das liegt nicht zuletzt an der TBC-Problematik im Ländle. Bekanntlich mussten über den Winter mehrere Hundert Rinder gekeult werden, nachdem das Virus nachgewiesen worden war. Übertragen wird dieses in der Regel über an TBC erkranktes Rotwild – und im von der Alpwirtschaft dominierten Vorarlberg gibt es naturgemäß viele Gelegenheiten für Wild und Vieh, in Kontakt zu kommen. Die Landwirte werfen der Jägerschaft vor, zu wenig in Sachen TBC-Bekämpfung zu tun. Die Abschussquoten seien viel zu niedrig, die Rotwildbestände zu hoch.