„Bregenz-Ära“ soll wenigstens anständig enden

Richtig wohl fühlte sich die Austria in Bregenz nie. So gab es in 21 Heimspielen – davon sieben in der Bundesliga – lediglich fünf Siege. In dieser Saison gelangen überhaupt nur zwei Heimerfolge. Neun Partien gingen verloren – rechnet man die Cuppleite gegen Hartberg hinzu, sind es sogar zehn. Auch die Tordifferenz ist mit 18:23 negativ.