Frauenmord im Ried: Urteil nun rechtskräftig

Der Fall hatte österreichweit für Schlagzeilen gesorgt: Im März 2022 hat ein damals 28-Jähriger in Lustenau eine Frau zuerst zu Tode gewürgt und anschließend die Leiche in einem Entwässerungsgraben im Ried abgelegt. Gefunden wurde der Leichnam zwei Tage später vom Besitzer des Grundstücks. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen fiel der Verdacht schnell auf den 28-Jährigen. Dieser versuchte zwar noch, den Mord einem Bekannten, der in Tatnacht gemeinsam mit ihm und dem späteren Opfer im Zuge einer privaten Party reichlich Alkohol und Drogen konsumiert hatte, in die Schuhe zu schieben, am Ende sprachen die Beweise aber klar für sich. Für den Mord ist der Mann im vergangenen Juli zu lebenslanger Haft verurteilt worden, zudem wurde auch wegen Verleumdung schuldig gesprochen.