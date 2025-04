„Wir reden inzwischen von Seuchenbekämpfung“

Die Zahl der TBC-Fälle bei Rindern ist in Vorarlberg so hoch wie nie. Etliche Höfe mussten geschlossen, unzählige Tiere gekeult werden. Ein Landwirt verlor auf einen Schlag mehr als 100 Rinder – eine Tragödie. Kein Wunder also, dass wenige Wochen vor dem Start der Alpsaison die Sorgen bei den Bauern groß sind – schließlich kommen die Nutztiere im Gebirge mit Rotwild in Kontakt und können sich so mit TBC infizieren.