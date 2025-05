Ich vertraue keinem!

Bemerkenswert auch das Ergebnis bei den 18- bis 34-Jährigen: Diese Gruppe nennt als Hauptinformationsquelle (neben öffentlich-rechtlichen Quellen und Tageszeitungen) die sozialen Medien, wenngleich die Plattform TikTok in puncto Seriosität bei den Befragten auf dem letzten Platz landet. Dennoch – und das ist erstaunlich – wählen junge Menschen die sozialen Medien als Hauptinformationsquelle. Gar kein Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben 18 Prozent der Befragten, wohl, weil sie ihn gar nicht hören. Fast jeder Zweite hält z. B. die Berichterstattung über den Krieg in Nahost für unglaubwürdig. Das ergab eine weitere Umfrage bei Infratest.