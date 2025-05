Zwischen Wald und Weitblick: Tour auf das Renkknie

Der Schlangenknöterich ist auch unter dem Namen Wiesen-Knöterich bekannt und eine mehrjährige krautige Pflanze aus der Familie der Knöterichgewächse. Die Pflanze ist in Europa und Teilen Asiens weit verbreitet und bevorzugt feuchte Wiesen, Auen und Waldränder. Besonders auffällig ist ihr dichter, rosafarbener Blütenstand, der sich im späten Frühling bis frühen Sommer über den Wiesen erhebt und zahlreiche Insekten wie Bienen und Schmetterlinge anlockt. Die Bezeichnung „Schlangenknöterich“ rührt von der schlangenartig gewundenen Form des Wurzelstocks her, der in der Volksmedizin eine wichtige Rolle spielte und im Sinne der Signaturlehre bei Schlangenbissen eingesetzt wurde. Aufgrund ihres hohen Gerbstoffgehalts wurden die Wurzeln aber auch als Mittel gegen Durchfall, Entzündungen im Mund- und Rachenraum sowie zur Wundheilung verwendet. Botanisch interessant ist die Fähigkeit des Schlangenknöterichs zur Ausbreitung über Rhizome – also unterirdische Ausläufer -, wodurch er sich großflächig in seinem Habitat etablieren kann. In ökologisch gepflegten Wiesen wird der Schlangenknöterich heute wieder bewusst gefördert.