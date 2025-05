Scherrer sparte bei der Generalprobe seine Körner

Vergangenes Wochenende sorgte die erst 16-jährige Bregenzer Downhillerin Lina Frener mit Platz zwei in der Juniorinnenklasse bei ihrem Weltcupdebüt im polnischen Sczcyrk für Furore. Und auch dieses Wochenende will mit Julius Scherrer ein weiterer junger Vorarlberger beim Crosscountry-Weltcup in Nove Mesto (Tch) eine starke Leistung zeigen.