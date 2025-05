Negativlauf endete, aber nicht auf positive Art

Dabei war der Abschluss beim starken KSV gar kein so unrühmlicher. Zwar gingen Trainer Regi van Acker und seine Mannschaft mit einem 3:5 vom Platz, boten aber zusammen mit den Steirern eine würdige Vorstellung für einen Saisonabschluss. Die Bregenzer lagen oft im Rückstand in diesem Spiel. Mit 0:2, mit 2:3 und dann mit 3:4. Aufgegeben haben sie aber trotzdem nie, was nach den schmerzhaften letzten Wochen sicher nicht einfach war. Gereicht hat es am Ende nicht.