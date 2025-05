Dringend: Wer hat ein Herz für „Arkas“ und „Iris“?

Gut ein Jahr ist es her, dass wir über die junge Mama und ihre beiden kleinen Kinder geschrieben und für sie im Rahmen von „Die Krone hilft – Steiermark“ um Unterstützung gebeten haben: Das alte Mietshaus war so desolat – und der Gatte der Frau, der früher ein so lustiger war, der seine Familie über alles liebte, kämpfte verzweifelt gegen seine Krebserkrankung.