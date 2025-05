Qualifying für Monaco-Grand-Prix, LIVE ab 16 Uhr

In den Tagen vor dem Grand Prix ist Leclercs Gesicht in der Stadt mit nur rund 39.000 Einwohnern überall zu sehen. Auf Werbeplakaten im unterirdischen Bahnhof, rund um die Strecke, natürlich auch im Fahrerlager. „Der Sieg war ein sehr spezieller Tag für mich“, sagte Leclerc im Rückblick. Zum dritten Mal stand er dabei schon auf dem ersten Startplatz. Auch am Samstag nehme er sich vor, in der Qualifikation „etwas Magisches zu schaffen“, sagte Leclerc. „Diese Hoffnung gebe ich nicht auf. Meine Motivation hier ist immer besonders hoch.“