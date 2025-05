Technische Störung legte Musks Plattform X lahm

Brand in X-Datencenter in Oregon

Schon am Freitag war es zu Problemen gekommen. Vor allem in den USA klemmte es im Musk-Netzwerk. Die Ursache: Ein Feuer in einem X-Datencenter in Hillsboro (US-Bundesstaat Oregon). Im Hillsboro Technology Park war am Donnerstag ein Brand in einem Raum mit Batterien ausgebrochen.