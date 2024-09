Empörender Fan-Zwischenfall bei Shakira-Auftritt

Sichtlich verärgert

Sichtlich verärgert hielt Shakira mitten im Song inne, griff mit beiden Händen an ihren Rock und schüttelte enttäuscht den Kopf in Richtung der Fans. Durch eine klare Handbewegung machte sie deutlich, dass sie bemerkt hatte, was los war. Doch anstatt das Konzert sofort zu beenden, versuchte sie zunächst professionell weiterzutanzen – nicht ohne erneut in Richtung der aufdringlichen Zuschauer zu gestikulieren.