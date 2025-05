Tiroler sollen im Kampf gegen Bürokratie mithelfen

Tirol-Konvent soll Landesverwaltung effizienter machen

Viele Gesetze und Regeln haben ihren Ursprung in Brüssel oder Wien, diese seien nicht ausgenommen: „Auf allen Ebenen muss an der Bürokratie gespart werden“, hält Mattle fest. Die Vorschläge aus der Bevölkerung sieht er als Ergänzung zum von ihm gestarteten Tirol-Konvent, dem Weiterentwicklungsprozess der Tiroler Landesverwaltung. 43 konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Verwaltung seien im Konvent enthalten. Aufbauend darauf will LH Mattle jede Woche eine Regel streichen oder vereinfachen bzw. einen Prozess in der Verwaltung optimieren: „Der Vorsatz lautet: mehr Freiheit und mehr Eigenverantwortung, dafür weniger Bürokratie. In jeder Regierungssitzung werde ich über mindestens eine Vereinfachung in der Landesverwaltung berichten. Die öffentliche Hand soll das Leben der Menschen vereinfachen, nicht erschweren. Mir geht es hier auch um ein Stück weit mehr Unabhängigkeit.“