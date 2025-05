Mächtiger Landeshauptmann | Pflöcke einschlagen

Pflöcke einschlagen. Einmal jährlich tritt Stelzer an einem der schönsten Plätze in Wien, am Reisenberg über Grinzing, vor die Medien. Mit dem Blick auf die halbe Bundeshauptstadt als Kulisse schlägt der Oberösterreicher dabei ein paar Pflöcke ein. Und die werden, wie man in dieser Woche erlebte, dicker. Sein Bundesland sei ein „Role Model“, betonte er: Es habe bereits 2018 eine Schuldenbremse eingeführt und in den letzten Krisenjahren zu einem eigenen Schuldendeckel weiterentwickelt. Stelzer empfiehlt dringend, diesen Weg auch für das Bundesbudget anzudenken. Nicht nur beim Umgang mit den Schulden sieht Stelzer sein Bundesland als vorbildlich an, auch bei den Investitionen in die Zukunft – in Verkehrsinfrastruktur, Wohnbau, Gesundheitswesen wie beim Ausbau erneuerbarer Energieträger und von Energienetzen. Dem Bund legt er auch nahe, zu „sparen, wie es richtig ist und investieren, wo es wichtig ist“ so wehrt er sich auch vehement gegen angekündigte Streichung wichtiger Nebenbahnen in Oberösterreich. Das sei das völlig falsche Signal. Er wünscht sich auch beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs „mehr Solidarität des Bundes mit den Bundesländern und speziell den ländlichen Regionen.“ Eine Anspielung an den auch vom Bund hoch geförderten U-Bahn-Ausbau in Wien, während da für die Bundesländer kaum ein Cent abfällt. Auch dabei wird Stelzer die Muskeln spielen lassen. Man wird mit Spannung beobachten, wer da punktet.