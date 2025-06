„Toll, dass ich mir hier Zähne machen lassen kann“

„Die Inhaftierten freuen sich darüber“

Die Behandlung an sich unterliegt laut einem Insider (Name bekannt) einem klaren Regelwerk. „Unterschieden wird zwischen U-Haft und Strafhaft. Bei U-Häftlingen darf nur eine akute Schmerztherapie durchgeführt werden, bei verurteilten Straftätern ist das Behandlungsspektrum etwas ausgedehnter – etwa mit Zahnprothesen. Pro Sitzung darf eine Region behandelt werden. Doch leider halten sich nicht alle Zahnärzte daran. In einigen heimischen Haftanstalten ist es zum Usus geworden, dass Häftlinge unter anderem auch Zahnsanierungen in Form von Füllungstherapien erhalten“, berichtet der Insider, „die Inhaftierten freuen sich darüber, und interessante Gespräche wie ,Toll, dass ich mir die Zähne hier gratis machen lassen kann, denn draußen muss ich selber dafür zahlen’ oder ,Können wir heute bitte diesen Zahn richten und schöner machen?’ sind oftmals zu hören“.