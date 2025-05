Vor Giftspritze: „Ich bin bereit zu gehen“

In Kalifornien tötete Rogers die 33-jährige Sandra Gallagher. Er hatte die dreifache Mutter ebenfalls in einer Bar kennengelernt. Zwischen den beiden Morden lagen nur wenige Wochen. Rogers wurde nach einer Verfolgungsjagd auf der Autobahn aufgehalten – in Cribbs‘ Auto. In zwei weiteren Mordfällen in den US-Bundesstaaten Mississippi und Louisiana wurde Rogers zudem als Täter verdächtigt.