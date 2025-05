Tannhäuser als Rockstar im Rausch der Liebe

Im Stück ringen zwei Kräfte miteinander: Leidenschaft und Genuss, andererseits Pflicht und Frömmigkeit. Wo stehen wir da als Gesellschaft gerade?

Mitten drin in einem sehr perfiden Rückschlag in Richtung Frömmigkeit und Angepasstheit. Wir hatten riesige Fortschritte gemacht in Sachen Akzeptanz. Wir haben erlebt, wie sich Menschen kaleidoskopisch verschieden identifizieren. Und jetzt haben wir, besonders in meiner Heimat USA, ganz strikte Regelung dafür, wie man als Frau oder als Mann zu sein hat. Transsexualität existiert nicht mehr, man hat sich in bestimmten Mustern zu präsentieren – oder man gehört nicht dazu. Wir haben jetzt weniger Freiheit als wir vor fünf Jahren – und ich fürchte, so wird es weiter gehen.