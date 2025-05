Stern lässt Mandat als OMV-Chef auslaufen

Aufsichtrat bedauert Sterns Entscheidung

Lutz Feldmann, Aufsichtsratsvorsitzender der OMV kommentierte die Entscheidung Sterns folgendermaßen: „Alfred Stern hat als CEO die größte Transformation in der Unternehmensgeschichte der OMV eingeleitet. Diese hat er in seiner aktuellen Amtszeit konsequent und mit beachtlichem Erfolg in historische Meilensteine umgesetzt. Ich bedaure seine persönliche Entscheidung sehr.“