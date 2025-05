Überhitztes Fett und Kerzen lösen Küchenbrände aus

„Nach der Erstversorgung wurde sie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik Innsbruck eingeliefert“, heißt es vonseiten der Polizei. Der Brand im Bereich der Küche konnte von der Berufsfeuerwehr rasch gelöscht werden. „Als Brandursache kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit offenes Licht in Form von Kerzen angenommen werden“, so die Ermittler. Auch diese Wohnung sei vorerst nicht mehr bewohnbar.