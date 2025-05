„Wenn es einer schafft, dann Jon!“

Her mit den Baldriantropfen, die Bundesliga hat am kommenden Samstag das irrste und spannendste Finale seit Jahren! Drei Teams können noch den Titel holen, die drei Teams können aber auch noch vom Himmel in die Hölle stürzen. Doch Sturm denkt nicht an eine Niederlage gegen den WAC. Jürgen Säumel ist überzeugt: „Wir packen das am Samstag!“