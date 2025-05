Kimmich nach Sane-Knall: „Habe mit ihm gesprochen“

Kimmich und Neuer reagieren

Auch Joshua Kimmich bezieht anschließend Stellung. „Ich habe schon kurz mit ihm darüber gesprochen.“ Allerdings sei es nicht eine Entwicklung, die Sane alleine betreffe. Generell hat der Mittelfeldspieler den Eindruck gewonnen, dass sich der Vertragspoker verändert. „Man sehe sich nur etwa auch Jonathan Tah an. Wenn so ein Spieler im Mai noch keinen neuen Vertrag irgendwo hat, dann sagt das schon was über diese Entwicklung aus.“ So etwas habe es vor ein paar Jahren sicher noch nicht gegeben.