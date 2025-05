Untreuer Trump | Russische Bremse

Russische Bremse. Nach dem, was die Weltöffentlichkeit dieser Tage rund um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die sogenannten „Friedensverhandlungen“ erlebt hat, müsste man eigentlich mit einer raschen und heftigen Reaktion Trumps rechnen. Nach dem Nicht-Zustandekommen eines doch erwarteten oder erhofften Treffens Putin-Zelenskij in Istanbul am Donnerstag wurden zwar am Freitag russisch-ukrainische Verhandlungen in der Türkei aufgenommen. Allerdings auf niedriger Ebene – und dann wurden sie nach kurzer Zeit ohne jede Annäherung abgebrochen. Schon zuvor hatte Donald Trump geäußert, dass nur ein Treffen Putins mit ihm zu einem Durchbruch führen könne. Da trat der Kreml allerdings gleich wieder auf die Bremse. Ein solches Treffen sei grundsätzlich sinnvoll, müsse aber gut vorbereitet sein, wurde verlautbart. Und sei so daher nicht in naher Zukunft zu erwarten. Immer wieder zur Erinnerung: Innerhalb eines Tages werde er den russischen Krieg gegen die Ukraine beenden, hatte Trump im Wahlkampf verkündet…