Edmonton und Carolina in NHL vor Halbfinaleinzug

Die Edmonton Oilers und die Carolina Hurricanes stehen in der National Hockey League (NHL) knapp vor dem Einzug ins Halbfinale. Der letztjährige Stanley-Cup-Finalist Edmonton setzte sich am Montag gegen die Vegas Golden Knights zuhause mit 3:0 durch und führt in der „best of seven“-Viertelfinalserie 3:1. Gleiches gilt für Carolina, das die Washington Capitals um Superstar Alexander Owetschkin mit 5:2 nach Hause schickte.