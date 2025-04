500.000 Euro Kosten für zwei Bezirksmandate

Mehr als 1,1 Millionen an Parteienförderung

Da wäre als Erstes das Finanzielle. Ein Bezirksrat in Wien bekommt 578,10 Euro im Monat (14 Mal im Jahr) sowie eine kostenlose Öffi-Jahreskarte. Davon kann keine Kreditrate bedient werden. In den vergangenen vier Jahren hatte das Team HC insgesamt zwar mehr als 1,1 Millionen Euro an Parteienförderung eingestreift. Doch das Geld soll schon vor dem Wahlkampf aufgebraucht worden sein.