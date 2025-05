Großeinsatz nach Feueralarm bei Recyclinganlage

Brenzliger Feuerwehr-Einsatz am Montagabend im Tiroler Oberland: In der Halle einer Recyclingfirma in Ötztal-Bahnhof (Gemeinde Haiming) brach im Bereich einer Müllpresse ein Brand aus. Eine massive Rauchentwicklung war die Folge. Durch das rasche Einschreiten der alarmierten Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden.