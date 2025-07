„Freue mich voll, dass ich wieder daheim bin“

Dennoch möchte sie diese Zeit nicht missen. „Ich habe mich in Leipzig nicht unwohl gefühlt. Ausland ist immer so ein Schritt, wo man sich selbst besser kennenlernt. Das ist schon ganz wichtig für die Persönlichkeit“, ist sie froh über den Erfahrungsschatz. Diesen kann sie jetzt an ihre neuen Mitspielerinnen in Salzburg weitergeben. Trotz ihres jungen Alters von 23 Jahren gehört sie zu den Älteren. „Das ist sehr ungewohnt. Es ist eine sehr junge Mannschaft mit sehr viel Qualität“, weiß die Offensivspielerin, die auch 14 Länderspiele in ihrer Vita stehen hat.