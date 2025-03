Nach Banküberfällen geriet Tiroler ins Visier

Wegen Mütze und Schal wie „vermummt“ ausgesehen

Doch bis in seine Wohnung kam der Innsbrucker nicht. Vor dem Haus wurde er von Polizisten abgefangen. Diese verlangten einen Identitätsausweis und eine Erklärung, was er in der Bank gemacht habe. „Das fühlte sich nicht wie eine einfache Befragung an. Für mich wirkte es bedrohlich“, erinnert sich der Innsbrucker. Sogar in die Inspektion musste er mitkommen. „Mir wurde nicht sofort erklärt, warum ich ins Visier geraten war. Das hat sich erst später aufgelöst.“