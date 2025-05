Everest: Vom Alpinstil zum All-Inklusiv-Gipfel!

Der Mount Everest fasziniert. Einst das Symbol für Grenzerfahrung, ist er heute das Ziel kommerzieller Expeditionen. Wieso stehen heute an einem einzigen Tag mehr Menschen auf dem höchsten Punkt der Erde als früher in einem ganzen Jahrzehnt? Und was hat ein Luxus-Basecamp mit Bürojob zu tun? Wer den Mount Everest besteigen will, braucht heute nicht mehr zwingend alpines Können – sondern vor allem eines: sehr viel Geld.