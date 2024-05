Furtenbach Adventures am Everest erfolgreich

Heuer versuchen Furtenbachs Kunden aus Nepal (Südseite) und Tibet (Norden) den Gipfel zu erreichen. „Mit dem Ausbruch des Coronavirus haben chinesische Behörden den Zugang zum Everest von Tibet aus gesperrt“, so Lukas zur „Bergkrone“: „Heuer konnten wir nach vier Jahren erstmals wieder einreisen.“ Und während das Basecamp in Nepal einer Kleinstadt aus bunten Zelten gleicht, sind auf der Nordseite in Tibet nur 52 Bergsteiger im kleinen Lager auf 5200 Metern Höhe im Naturreservat Qomolangma. „So viele wie bei der Erstbesteigung im Jahr 1953“, schmunzelt der Tiroler.