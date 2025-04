Obstbau: Zwölf illegale Erntehelfer festgenommen

Am Dienstag führten Finanz- und Fremdenpolizei gemeinsam Schwerpunktkontrollen in der Oststeiermark durch, bei einem Obstbaubetrieb in Stubenberg wurden sie reichlich fündig. Die Beamten stellten zunächst fünf illegale Erntehelfer aus Georgien im Alter zwischen 21 und 34 Jahren fest. Als Vorabeiter agierten zwei in Deutschland gemeldete Männer aus der Türkei (35 und 46) – gegen sie war bereits Schubhaft angeordnet worden!