Salzburgs Gläubige gedachten Papst Franziskus

In seiner Predigt hob der Erzbischof die menschliche Seite des toten Papstes hervor. Er sei ein „Zuhörer“ gewesen, in dessen Gegenwart man „ganz offen, ohne Umschweife oder irgendwelche Anerkennungsbekundungen, direkt über das eigene Anliegen reden“ konnte. Und: „Beten wir für unsere Kirche, besonders aber auch für den Frieden auf dieser Welt, der unserem verstorbenen Heiligen Vater ein so großes Herzensanliegen war.“