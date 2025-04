„Live Is Life“: Opus-Musiker Ewald Pfleger wird 70

„Ich bin Kind der Musik der 60er“

Das erste Konzert außerhalb des Kinderdorfes spielte man in einem Gasthof in einer kleinen Gemeinde in der Region Mattersburg. „Ich bin Kind der Musik der 60er“, so der Gitarrist. „Ich habe es ganz gut erwischt in meiner Jugend. Es war mir immer schon das Wichtigste, Musik machen zu können. Popmusik hat mich ab dem ersten Mal, als ich sie gehört habe, begeistert.“