„Live is life“: Der Welthit von Opus wird 40

Und auch wenn Opus seit 2022 nicht mehr in Originalbesetzung auftritt – live hören kann man Songs wie „Flyin‘ High“, „Whiteland“ und eben das legendäre „Live is Life“ immer noch. Mit den Schick Sisters haben Pfleger und Co. neue Bühnenpartner gefunden: Am 6. September kann man sie bei Most&Jazz in Fehring erleben, im Grazer Orpheum sind sie am 23. Oktober zu Gast.