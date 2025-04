Iran: „Haben komplexe Cyberattacke abgewehrt“

Israel stets unter Verdacht

In den vergangenen Jahren hatte die iranische Regierung häufig Israel für Cyberattacken verantwortlich gemacht. So beschuldigte der Iran Israel im Februar des vergangenen Jahres der Sabotage an Gasleitungen, die die Versorgung in drei iranischen Provinzen beeinträchtigte. Die iranische Regierung hatte Israel in der Vergangenheit auch beschuldigt, eine Welle von Sabotageattacken und Morden im Zusammenhang mit dem Atomprogramm des Landes verübt zu haben.