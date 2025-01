Iran: Sicherheit der Atomanlagen drastisch erhöht

Mehrtägiges Großmanöver im Iran

Im Vorjahr hatten sich Israel und der Iran in einer gefährlichen Eskalation mehrfach gegenseitig direkt beschossen. Am vergangenen Wochenende begann im Westen des Landes ein mehrtägiges Großmanöver, das sich laut iranischen Medienberichten nun in der finalen Phase befindet. Rund um die wichtige Atomanlage Natanz wurde die Luftverteidigung getestet.