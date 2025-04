Durch Erinnern wächst Jugend von heute zusammen

Eckpfeiler der Gesellschaft

„Heute ist es wichtiger denn je, aus der Vergangenheit zu lernen. So ist unsere gelebte Demokratie ein ganz wesentlicher Eckpfeiler unserer Gesellschaft. Ein der Blick zurück zeigt, wie es ist, wenn wir nicht in einer funktionierenden Demokratie leben würden. Das kann enorm viel für die Zukunft bringen“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.